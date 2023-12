Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (6)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (6) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Soraya expulsa Merreca da casa de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Miguel e Jefinho colocam o baú no carro no momento em que Barreto chega para falar com eles. Pascoal descobre que Soraya fugiu e se enfurece com Bigão. Merreca leva Soraya para a casa de Luna, e Rejane e Maria a acolhem. Luna e Miguel fazem uma denúncia anônima para Barreto e se escondem para observar o resgate do baú.

Bebel conta sobre seu noivado para Heitor. Preciosa se incomoda com o desprezo do marido. Nero comemora o seu noivado com a família. Soraya expulsa Merreca da casa de Luna. Luna diz à Maria que o baú do tesouro está com a polícia. Barreto avisa a Nero sobre o baú, e Preciosa se desespera.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.