Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (22)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (22) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luca se entristece com a partida de Murilo.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Luca se entristece com a partida de Murilo. Mila tem uma ideia para complementar o plano de Jéssica contra Electra. Jules vai atrás de Marieta, Leda e Lupita. Vênus se preocupa com as dores de cabeça de Tom. Wilson sente-se atraído por Paulina. Paulina encontra o convite para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus e fica furiosa.

Otto descobre que Netuno/Léo está apaixonado por Vênus. Júpiter sente ciúmes de Lupita com Guto. Tom e Ramón fazem exames no hospital. Ana diz a Electra que Luca armou para que ela fosse dopada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.