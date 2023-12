Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela deste sábado (2)

A novela 'Elas Por Elas' deste sábado (2) vai ao ar às 18:25, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Jonas pede Adriana em casamento.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' deste sábado

Renée exige que Márcia se afaste de seus filhos. Jonas decide deixar a casa de Adriana, que fica arrasada. Marlene confessa a Ísis que não simpatiza com Sérgio. Jonas sofre com todas as perdas em sua vida. Aramis e Tony pedem ajuda a Giovanni para provar a inocência de Jonas. Márcia afirma a Eugênia que pedirá a guarda dos filhos na Justiça.

Cris diz a Helena que desistiu de Giovanni. Edu diz a Mário que Lara gosta dele. Pedro insiste para saber a identidade do pai do filho de Taís. Jonas pede Adriana em casamento. O juiz dá ganho de causa para Silas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.