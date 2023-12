Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas. Cris decide quitar a dívida de Tony. Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu. Pedro descobre que Marcos está morando em um abrigo. Sérgio pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa de Míriam. Aramis ameaça Roberto.

Jonas se prepara para o novo emprego. Cris conhece Márcia. Ísis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Míriam conta a Helena que Jonas cantará em um bar. Mário convida Lara para jantar em sua casa. Tony deduz que Cris quitou sua dívida. Helena chega ao bar onde Jonas se apresentará.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.