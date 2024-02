Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (12) vai ao ar às 18:10, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Helena e Roberto impedem o casamento de Sérgio.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Helena aciona Roberto, enquanto Míriam inicia os preparativos para o casamento. Marcos tenta contato com Míriam. Jonas volta para casa. Helena e Roberto impedem o casamento de Sérgio. Jonas incentiva Giovanni a reatar com Ísis. Carol consegue retomar seu projeto.

Jairinho observa Marcos na praia. Chega o dia do lançamento da nova campanha da Helàne. Cris e Giovanni se preocupam com o comportamento de Helena no evento. Mário presenteia Lara e se declara.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:10, na Rede Globo.