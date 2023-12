Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (6)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (6) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Taís revela a Pedro que o pai de seu filho é Átila.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Érica descobre que foi atropelada. Pedro decide investigar Marcos. Roberto diz a Helena que eles não correm riscos, a não ser que Jonas tenha um álibi. Jonas comenta com Adriana que usou o celular no mesmo horário em que fizeram a transferência na sua conta na Helàne. Adriana comemora com Jonas o álibi que pode comprovar que Helena mentiu.

Pedro fica preocupado ao saber por Marcos que Natália bebeu. Giovanni pede desculpas por ter desconfiado de Jonas e conclui que a mãe mentiu. Tony impede Márcia de falar com Vic. Giovanni diz a Ísis que não confia mais em Helena. Taís revela a Pedro que o pai de seu filho é Átila.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.