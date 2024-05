Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (28)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (28) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio conta para Rosário que a viu beijando Fabian.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Inácio conta para Rosário que a viu beijando Fabian. Brunessa mente para Sônia sobre seu envolvimento com Cida. Isadora e Ariela ganham uma cobertura de presente de casamento. Alejandro se preocupa com a saúde de Lygia e comenta com Penha.

Valda confunde Brunessa com Cida. Chayene pensa em procurar o dono da rede de supermercados para a qual que as Empreguetes se recusaram fazer campanha. Humberto ameaça Brunessa. Penha ouve Samuel armando contravenções com um amigo e resolve segui-lo.

Elano ouve Sarmento falar para Conrado que desviará dinheiro da construtora de Otto. Inácio afirma a Romana que não quer mais ficar com Rosário. Fabian pensa em Rosário. Penha flagra Samuel entregando o gabarito de uma prova para um menino.

Rosário vai ao bufê para pegar algumas roupas e encontra Inácio. Brunessa observa Conrado e Isadora. Samuel pede para falar com Lygia antes de Penha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.