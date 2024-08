Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (13)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Chayene afirma que Eloy ajudou Rejane a acabar com sua voz e Socorro fica aliviada.

Chayene afirma que Eloy ajudou Rejane a acabar com sua voz e Socorro fica aliviada. Inácio foge de Scarlet. Rosário resolve ir ao quarto de Inácio/Fabian e não gosta de ver Scarlet. Kleiton comenta com Penha que a campanha para que as Empreguetes se reúnam novamente está cada vez maior. Penha recebe uma ligação de Gilson no momento em que fala com Lygia. Dália reconhece Inácio no show de Fabian.

Gilson avisa a Jurema que levará os documentos de Lygia ao escritório. Rosário ouve Scarlet contar para Simone que não aconteceu nada entre ela e Fabian. Sônia questiona a advogada sobre a possibilidade de reaver os bens de Sarmento. Socorro diz que ajudará Laércio a encontrar Rejane. Gilson aparece no escritório e Penha se surpreende. Rosário fala com Inácio e Fabian se esconde.

Gilson e Penha se beijam. Dália culpa Rosário por tê-la separado de Inácio. Fabian se desespera quando Inácio inventa para Rosário que ele não gosta de mulher. Penha e Gilson passam a noite juntos. Socorro levanta suspeitas sobre Chayene para Laércio. Isadora se despede de Niltinho. Branca sugere que Sônia volte a usar seu nome de solteira. Sarmento é libertado. Laércio estranha o jeito como Chayene lhe trata.

Penha vai com Gilson à praia. Sarmento ouve Sônia falar que quer se separar dele. Dinha liga para Inácio do celular de Romana e vai atrás dele. Socorro e Laércio chegam à casa de Rejane. Penha se surpreende ao encontrar Otto em sua casa. Romana avisa a Inácio que Dinha foi atrás dele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.