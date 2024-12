Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, O advogado pede que Zuca não fique a seu lado, pois tem medo que ela pegue sua doença.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

O advogado pede que Zuca não fique a seu lado, pois tem medo que ela pegue sua doença. Zaqueu diz aos caboclos que Boanerges deveria se juntar a Neco para não perder a eleição. Emerenciana chega na venda de Zaqueu e ouve tudo. Emerenciana discursa para os caboclos a favor de Boanerges e diz que o pior sentimento do mundo é a ingratidão. Todos se sentem envergonhados. Boanerges fica preocupado ao saber que Luís piorou. Dr. Teles diz ao advogado que ele precisa se cuidar. Macário e Chico Bento acham graça ao saber que Justino está mesmo apaixonado por Pepa. Zé diz a Macário que João Amorim é o fazendeiro que mais defende Neco e eles decidem tentar trazê-lo para o lado de Boanerges. Zuca diz a Bina que vai morrer de tristeza se acontecer alguma coisa com Luís.

Justino percebe que Pepa está preocupada com o advogado e pergunta o que ela sente por ele. A espanhola diz que gosta de Luís, mas nunca o amou. Justino pede Pepa em casamento. Bina e Zé permitem que Zuca vá para a casa de Boanerges ajudar a cuidar de Luís. Tina avisa Tobias e Tomé que Generosa está muito triste, pois sua santinha sumiu. Tomé desconfia de Felício, mas ele nega. Emerenciana manda Zuca ter cuidado com a doença de Luís. O advogado garante que vai se cuidar melhor. Emerenciana confessa para Boanerges que deu uma bronca nos caboclos que estavam falando mal dele. O coronel fica muito zangado, mas depois descobre que o discurso de sua mulher trouxe muita gente para o seu lado. Justino diz aos filhos que vai se casar com Pepa. Mariquinha fica contrariada, mas não fala nada.

Neco sugere ao coronel que passe todos os bens para ele e sua irmã e pergunte a Pepa se ela quer se casar assim mesmo. Tomé percebe que Tobias ainda pensa em se vingar de Luís, e diz que vai denunciá-lo se ele fizer alguma coisa. Zuca aconselha Belinha a não ficar com raiva de Neco. Justino comenta com Tobias que Mariquinha gosta dele. Dr. Teles diz a Boanerges que Luís está muito doente. Dr. Teles diz que a cura de Luís só depende dele e pede que Emerenciana volte a separar as coisas que o advogado usa. Neco aconselha Tobias a esquecer Zuca e ficar com Mariquinha, mas ele diz que não consegue. A cabocla se preocupa ao saber que o estado de Luís é mais grave do que ele pensa. Dr. Teles recomenda ao advogado que se mantenha distante de Zuca para que ela não pegue sua doença.

Justino diz ao Vigário que quer se casar com Pepa, deixando-o pasmo. Felício confessa para Tina que roubou a santinha de Generosa, mas não quer dizer onde está. Tomé fala para Luís que ele não deve passear com Zuca pela fazenda, pois Tobias pode ver e considerar uma provocação. A cabocla pede um beijo a Luís e ele se recusa a dá-lo, deixando-a irritada. O Vigário anuncia para Boanerges que Justino pretende se casar com Pepa. Generosa acusa Tina de ter roubado sua santinha, magoando-a. Luís volta a ter febre. Zuca diz a Belinha que está com medo. Justino diz a Pepa que passou todos os seus bens para os nomes dos filhos. Ela fica magoada.

