Que horas começa Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa deste sábado (16)

Mais um episódio do reality show “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (16), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentado por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

Nesta edição, os participantes estarão na semifinal da competição disputando um lugar na final.

COMO SERÁ O BAKE OFF BRASIL DESTE SÁBADO?

Neste episódio ocorre a semifinal com os participantes Marcel, Yorran, Fabiano e Luan.

Os chefes são apresentados à referência do dia, trazida pela chef confeiteira e jurada Beca Milano, que é bolo inspirando em "Planeta dos Sonhos".

Os competidores ainda passarão por uma surpresa na competição com o retorno de um dos ex-participantes.

ONDE ASSISTIR O BAKE OFF BRASIL

Neste sábado (16), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.