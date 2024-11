Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 17:00, após 'Festa no Céu'. Nesse capítulo, Olívia vai visitar Carlito e fica furiosa ao encontrar Terezinha no apartamento de Raul.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Olívia vai visitar Carlito e fica furiosa ao encontrar Terezinha no apartamento de Raul. Vitório diz que está namorando Judith e Olívia não entende por que ele está mentindo. Rafael mostra a Serena que criou uma rosa só para ela, que acabou de desabrochar. Nina fala para Felipe que Mirella continua namorando Gumercindo. Serena tem um mau pressentimento ao saber que Cristina quer fazer um acordo com Rafael. Para felicidade do Falecido, Terê vai buscar Joli para levá-lo a sua nova casa.

Sabina quer comprar um vestido de noiva, mas Madalena diz que ela não vai ter dinheiro para pagar. Gumercindo dá um beijo em Mirella antes que ela possa dizer qualquer coisa. Felipe vê. Serena diz a Rafael que José Aristides sabe como salvar o roseiral. José Aristides explica a Rafael que só o que eles têm de fazer é molhar as rosas com água misturada a fumo de corda para espantar as formigas. Felipe fica furioso com Mirella. Madalena descobre que Sabina tem dinheiro e se arrepende de tê-la tratado mal.

Mirella termina com Gumercindo, deixando-o arrasado. Gumercindo deixa que Felipe pense que ele e Mirella ainda estão namorando. Rafael diz a Raul que precisa de dinheiro para salvar o roseiral. Raul explica a Rafael que ele está com muitas dívidas e que vender o roseiral seria uma boa solução. Dalila garante a Roberval que não tem mais nada com Raul. Kátia aconselha Gumercindo a contar a verdade a Felipe. Cristina garante a Ivan que Alexandra sabe onde estão as joias e o manda segui-la.

Gumercindo explica a Felipe que houve um mal-entendido. Felipe e Mirella reatam o namoro. Vitório decide colocar purgante na comida do restaurante para desmascarar Baltazar. Ivan vigia Alexandra e ela sente que está sendo observada.

Que horas começa?

