CAPTEI: Chuva de Arroz - Catarina e Ravi celebram amor

Na tarde de sábado, 19, o casal Catarina Accioly Ary e Ravi Vieira Moreira trocaram votos e celebraram o amor em uma linda cerimônia na Igreja de Santa Luzia. Com as bençãos do matrimônio, os noivos receberam familiares e amigos em uma animada recepção no Lulla’s Athenè.

O evento foi cuidadosamente organizado pela cerimonialista Jacqueline Castilho, que garantiu que cada detalhe estivesse impecável para tornar o dia ainda mais especial. A gastronomia, a cargo do Lulla’s Athenè, reservou aos convidados um menu delicioso e refinado.

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Animando a festa, banda Balanço Social e Robinho. Com muita música e alegria, os recém-casados e seus convidados celebraram a união em grande estilo.

Vem ver as fotos captadas por Max e Isa Fotografia:

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia

Legenda: Casamento de Catarina e Ravi Foto: Max e Isa Fotografia