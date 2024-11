Caixa fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no app nesta sexta (1º)

Usuários do aplicativo da Caixa Econômica Federal relatam que a plataforma apresenta instabilidade durante a manhã desta sexta-feira (1º). Clientes do banco estariam com dificuldade em acessar informações como saldo da conta ou até mesmo entrar no dispositivo.

Segundo o site DownDetector, que mapeia, em tempo real, quedas e instabilidades em serviços digitais, os consumidores relataram que os problemas na ferramenta começaram por volta das 10 horas. Cerca de 30 minutos depois, a plataforma recebeu mais de 2 mil notificações de erros no aplicativo do banco.

Entre as reclamações, usuários detalharam estarem com dificuldade em conseguir efetuar login na ferramenta do banco, além de checar o saldo da conta e de realizar pagamentos, Pix e transferências.

Nas redes sociais, os clientes da instituição financeira afirmam que esta seria a segunda vez nesta semana que o aplicativo apresentaria instabilidade. "O aplicativo da caixa não está funcionando de novo. Eu só quero pagar minhas contas", escreveu uma usuária no X, antigo Twitter.

O Diário do Nordeste solicitou à Caixa mais informações sobre o caso e aguarda retorno da instituição financeira.