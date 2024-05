Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 17:05, após 'Ela Dança, Eu Danço 3'. Nesse capítulo, Rafael tenta acordar Serena, em vão.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Rafael tenta acordar Serena, em vão. Ele chama Eduardo. Serena, desacordada, vê o momento da morte de Luna. Eduardo fala para Rafael que o pulso de Serena está fraco. Rafael percebe que Serena está com uma expressão de sofrimento. Zulmira conta para Rafael que Serena estava com medo de que ele não gostasse mais dela. Cristina garante a Guto que quer apenas colocar suas mãos no dinheiro de Rafael para depois fugir com ele. Guto não percebe que Cristina está mentindo e que, na realidade, quer livrar-se dele. Serena acorda do desmaio. Rafael pede que Serena descanse em seu quarto até ficar boa. Eduardo examina Serena e vê sua marca de nascença. Eduardo fala para Rafael que Serena pode estar com um problema grave. Rafael acha que o problema pode ser espiritual, e não físico. Dalila diz a Raul que se recusa a se casar com Ivan. Cristina aconselha Dalila a encontrar outro candidato. Arthur se oferece para levar Mirna do trabalho para casa e ela aceita. Vitório conserta o cano de Olívia, mas briga com ela de novo. Mirella combina com Olívia comerem na pensão de Divina dali por diante. Olívia manda que Mirella e Carlito não percam a classe, apesar de agora estarem sem dinheiro. Elias conta para Kátia que Rita sente sua falta e pede que venha visitá-la.

Guto obriga Terê a tirar notas de dinheiro de uma ratoeira, para que ele aprenda a ser cada vez mais rápido. Terê machuca os dedos, mas Guto não permite que ele pare. Crispim pede Kátia em casamento. Hélio percebe que Terê está machucado e pergunta o que houve. Serena conta para Cristina que sonhou com uma moça que levava um tiro bem no local de sua marca de nascença. Cristina pede a Serena para não contar a Rafael o que viu. Elias manda Rafael descobrir o que Serena lembrou quando estava no ateliê de Luna. Elias garante a Rafael que acabará descobrindo a verdade sobre Serena. Serena diz a Cristina que viu um homem de olhos verdes segurando uma arma. Cristina fala para Serena que se contar isso para Rafael, ele achará que está mentindo para se passar por Luna. Serena promete não dizer nada. Cristina conta para Débora que Serena é mesmo Luna, pois se lembra de Guto, na noite em que morreu. Débora coloca Guto diante de Serena para tirar a prova. Kátia caçoa de Crispim e diz que jamais se casaria com ele. Débora manda Cristina convencer Rafael a pedir que Serena se mude de sua casa, pois não fica bem dois namorados morem sob o mesmo teto. Crispim encontra Arthur cortejando Mirna em sua casa e o atira no chiqueiro.

Arthur fala para Mirna que quer distância dela. Mirella pede que Felipe a ajude a arrumar as coisas em sua nova casa, pois Olívia é confusa demais e não consegue terminar o trabalho. Rafael pergunta a Serena o que a fez desmaiar e ela desconversa. Dalila percebe que suas saias estão apertadas e fica apavorada. Divina pergunta a Dalila se está engordando, mas a vendedora afirma que suas saias encolheram. Guto ensina a Terê novos truques para roubar carteiras e obriga o menino a treinar. Ofélia ofende Kátia diante de Rita, chamando-a de sirigaita. Rita pergunta a Elias o que é sirigaita. Serena fica apavorada ao pensar na festa, pois pressente que algo de ruim vai acontecer. Cristina fala para Rafael que Serena não deve morar na mesma casa que ele. Cristina sugere a Rafael que ele mande Serena de volta para a pensão. Rafael se recusa, pois tem ciúmes de Hélio. Ele garante a Cristina que pedirá Serena em casamento depois da festa, para calar as fofocas. Gumercindo fala para Vitório que quer conquistar Kátia. Vitório caçoa de Gumercindo, dizendo que é criança demais. Gumercindo não se deixa abalar e quer conquistar Kátia de qualquer jeito. Elias aconselha Rita a não ligar para o que dizem de Kátia.

Terê se mostra cada vez mais rápido nos exercícios e Guto afirma que ele logo estará pronto para bater carteiras. Cristina manda Ivan convidar Hélio para a festa, dizendo que foi Serena quem mandou chamá-lo. Mirna fica triste por Crispim espantar todos os seus namorados. Bernardo garante a Mirna que um dia encontrará um rapaz que não sentirá medo de Crispim. Dalila vai ao escritório de Raul e pergunta se ele não sente mais nada por ela. Raul pede que Dalila tenha paciência, pois poderão ficar juntos depois que ele se divorciar de Olívia. Olívia bate na porta do escritório de Raul e os dois ficam apavorados. Rafael se muda para o quarto de Felipe e pede que Serena fique em seu quarto. Dalila se esconde debaixo da mesa de Raul antes que Olívia entre. Cristina coloca Serena cara a cara com Guto para ver se ela o reconhece. Olívia sente o perfume de Dalila no ar, mas não a encontra no escritório. Raul pergunta a Roberval quanto quer para casar-se com Dalila e o barbeiro fica pasmo. Cristina leva Serena até a igreja para reconhecer ou não Guto. Serena encara Guto, pasma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.