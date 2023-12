Que horas começa a Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (3)

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (3), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá a cantora Joelma e os atores Mariana Santos e Chay Suede. A cantora do Pará é a homenageada no quadro ‘TBT do Pipoca’ e se emociona com a surpresa.

Além deles, Ivete Sangalo, Beto Jamaica e Compadre Washington sobem juntos no trio elétrico para reviver os sucessos do grupo 'É o Tchan’ em passeio pelo famoso circuito de Campo Grande.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.