Que horas começa a Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (17)

A estreia da segunda temporada do "Pipoca da Ivete" vai ao ar no próximo domingo (17), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Da primeira temporada do programa, apenas o quadro ‘Me Chama Que eu Vou’ permanece na atração, comandada pela cantora Ivete Sangalo. No programa de estreia, Anitta, Clara Moneke e José Loreto serão os convidados.

“Eu estou muito feliz que o formato do programa chegou com um approach que mistura música, diálogo, entretenimento. Sou uma pessoa da comunicação, então, a plateia está mais perto de mim, os assuntos se relacionam cada vez mais intensamente comigo. Eu tive a sorte de estrear com o Zé, Anitta e Clara, que são três personalidades muito lindas, muito talentosas e isso deu um charme muito especial”, disse a apresentadora.

Além do 'Me Chama Que eu Vou', a nova temporada do programa contará com seis quadros inéditos, sendo eles: Meu Namorado é Melhor, Pipoca do Amor, Sobe no Trio, Enganation, Aquela Força e TBT da Pipoca. Nos quadros terão desde desafio de casais até a participação de diversos convidados.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h10, na TV Globo.