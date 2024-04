Que horas começa 'A Grande Conquista' nesta segunda (22)?

O novo reality show da TV Record estreia segunda-feira (22) com apresentação da jornalista Rachel Sheherazade. "A Grande Conquista" irá misturar famosos e anônimos, disputando o prêmio de R$ 1 milhão. O programa estreia nesta segunda-feira (22), a partir das 22h30, ou no Playplus, streaming da emissora.

O reality contará com 100 participantes. Nos primeiros 18 dias do programa, 80 participantes serão eliminados. Conforme Rodrigo Carelli, diretor da atração, revelou que o elenco é formado de pessoas com "personalidade muito forte".

Veja também Zoeira Penha fica com quem em Cheias de Charme? Relembre a novela Zoeira Mani Reggo entra em disputa legal pelo bordão 'Calabreso', de Davi no BBB 24

A Grande Conquista

Os 100 participantes iniciam o reality show na Vila, onde passam dificuldades como poucas camas e restrição de comida.

Na casa laranja, serão cinco camas para 47 pessoas. Já na casa azul, 33 participantes vão lutar por um lugar para dormir.

Por fim, na casa verde, 20 pessoas vão disputador nove acomodações. A distribuição dos locais ocorre ainda no programa de estreia, em uma prova de resistência.

Após os 18 dias, o público irá votar em 20 pessoas para irem à Mansão. O prêmio total do reality show é de R$ 1 milhão.

Veja como assistir 'A Grande Conquista'

"A Grande Conquista" estreia nesta segunda-feira (22), a partir das 22h30, na TV Record ou no Playplus, streaming da emissora.