Quais atores de Paraíso Tropical já morreram? Veja lista

Matando a saudade de milhares de noveleiros, o “Vale a Pena Ver de Novo”, da TV Globo, começou a exibir a novela “Paraíso Tropical” nessa segunda-feira (4). A reexibição da obra de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, lançada originalmente há quase duas décadas, é uma chance dos telespectadores revisitarem o trabalho de artistas que já fizeram a partida.

Entre os grandes nomes do elenco que já faleceram, estão Yoná Magalhães e Hugo Carvana, que no folhetim, viveram o casal Belisário e Virgínia Cavalcanti. Confira, abaixo, outros atores da novela que já morreram:

ATORES DE 'PARAÍSO TROPICAL' QUE JÁ FALECERAM

ADA CHASELIOV (GUIOMAR)

Legenda: Ada interpretou 'Guiomar' Foto: TV Globo / Márcio de Souza

Parte do elenco de diversas novelas da TV Globo, Ada Chaseliov interpretou “Guiomar” em Paraíso Tropical. Vítima de câncer, a atriz faleceu em outubro de 2015.

CAIO JUNQUEIRA (ROMEU)

Legenda: Junqueira deu vida à 'Romeu' Foto: TV Globo / Bob Paulino

Um dos destaques do longa “Tropa de Elite”, Caio Junqueira estrelou diversas produções na televisão e no cinema. Em Paraíso Tropical, ficou encarregado de viver “Romeu”. A carreira recheada de sucessos foi interrompida em janeiro de 2019, quando o artista faleceu uma semana após sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro, aos 42 anos.

DAISY LÚCIDI (IRACEMA)

Legenda: Atriz interpretou 'Iracema' Foto: TV Globo / Márcio de Souza

Apesar de ter atuado como vereadora e deputada estadual do Rio de Janeiro, Daisy Lúcidi consagrou-se mesmo como atriz, e, na novela, deu vida à personagem “Iracema”. A atriz faleceu no primeiro semestre de 2020, vítima de Covid-19.

EDUARDO GALVÃO (URBANO)

Legenda: Galvão deu vida à Urbano Foto: TV Globo / Renato Rocha Miranda

Conhecido por integrar o elenco de grandes sucessos da década de 1990, como “A Viagem” e “Despedida de Solteiro”, Eduardo Galvão faleceu em dezembro de 2020, aos 58 anos, também em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Na trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, ele interpretou “Urbano”.

HUGO CARVANA (BELISÁRIO)

Legenda: Hugo viveu 'Belisário' Foto: TV Globo / João Miguel Júnior

Vítima de um câncer de pulmão, o ator Hugo Carvana morreu em outubro de 2014, aos 77 anos. Em Paraíso Tropical, ele viveu Belisário Cavalcanti, pai do famoso empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos).

LÚCIO MAURO (VELOSO)

Legenda: Humorista interpretou 'Veloso' Foto: TV Globo / Renato Rocha Miranda

Consagrado humorista, Lúcio Mauro interpretou “Veloso” na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. O artista faleceu em maio de 2019, aos 92 anos, devido a problemas respiratórios.

NILDO PARENTE (PACÍFICO)

Responsável por dar vida a “Pacífico”, Nildo Parente faleceu em janeiro de 2011, aos 75 anos. Um mês antes de morrer, o artista havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

PAULO HESSE (CARLOS)

Parte do elenco de grandes marcos da teledramaturgia brasileira, como “Selva de Pedra” e “Éramos Seis”, Paulo Hesse viveu “Carlos Laranjeira” em Paraíso Tropical. O artista morreu no mês passado, aos 81 anos.

THELMA RESTON (EDITH)

Legenda: Atriz deu vida à 'Edith' Foto: TV Globo / João Miguel Júnior

Responsável por interpretar “Edith”, Thelma Reston faleceu no final de 2012, aos 75 anos. Ela enfrentava um câncer no seio desde 2009 e acabou tendo metástase.

ROGÉRIA (CAROLINA)

Legenda: Rogéria interpretou 'Carolina' Foto: Globo/Raphael Dias

“Carolina” em Paraíso Tropical, Rogéria faleceu em setembro de 2017, aos 74 anos, após passar dias internada devido a uma infecção urinária, agravada por uma crise convulsiva.

YONÁ MAGALHÃES (VIRGÍNIA)

Legenda: Yoná deu vida à 'Virgínia' Foto: TV Globo / Renato Rocha Miranda

Considerada um grande nome da teledramaturgia brasileira, Yoná Magalhães faleceu aos 80 anos, no final de 2015, devido a problemas cardíacos. No folhetim, ela interpretou “Virgínia”, uma mulher que despertava a inveja de outras por sua boa forma.