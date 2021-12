Pugliesi faz publicidade em área afetada por enchentes na Bahia e apaga post após repercussão

Após repercussão negativa, a influenciadora Gabriela Pugliesi apagou publicação paga em região afetada por enchentes no sul da Bahia. A blogueira publicou vídeo embarcando em helicóptero saindo de Barra Grande, em Maraú, para Salvador.

Maraú é uma das cidades que sofrem com os efeitos chuvas desde a última terça-feira (7).

A influenciadora fez a publicação divulgando uma empresa de táxi aéreo, mas a "publi" pegou mal para os seguidores, que consideraram que a famosa não teve consideração com as vítimas das enchentes.

"Essa mulher não tem um amigo? Um assessor? Um anjo da guarda? Não é possível", criticou uma internauta. "Essa mulher deveria ser proibida de voltar a Bahia. Já deve toda a pandemia em Ilhéus, e agora essa do helicóptero. Sorriso no rosto enquanto tá num helicóptero em meio a um alagamento no local?!? Pq ainda seguem essa mulher?", acrescentou outra.

"Esse é o luxo dessa vida"

Na última sexta-feira (10), a influenciadora também causou polêmica ao postar vídeo na Bahia. Pugliesi apareceu de toalha na cabeça nos stories, preocupada que a chuva molhasse seu cabelo.

"Como a gente sai na Bahia quando tá chovendo e a gente acabou de lavar o cabelo. Esse é o luxo dessa vida", disse em vídeo.

No último sábado, Gabriela compartilhou stories mostrando a situação no sul da Bahia.

Outras polêmicas

Em março do ano passado, convidados que estiveram no casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, com Marcelo Bezerra, na Bahia, tiveram o novo coronavírus. A própria Pugliesi pegou a doença após a festa.

No mês seguinte, Pugliesi e o então marido promoveram uma festa em meio ao isolamento social. Após a grande repercussão negativa, ela chegou a pedir desculpas e declarou estar arrependida. Ela chegou a desativar a sua conta no Instagram e teria tido prejuízo de R$ 3 milhões com as quebras de contratos publicitários.