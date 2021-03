A nova prova do Anjo do BBB 21 está marcada para acontecer neste sábado (27). A informação foi confirmada por Boninho, um dos diretores de televisão da Rede Globo, nas redes sociais nesta sexta (26).

"Prova do anjo hoje ou amanhã?", questionou um dos espectadores do reality em publicação de J. B. Boninho no Instagram. Em resposta, o diretor confirmou a data, mas não deu informações sobre o horário exato da disputa.

O anjo, inclusive, tem papel crucial durante as formações de paredão no Big Brother Brasil. Esta semana, o poder será o de imunizar algum dos participantes disponíveis para voto na "casa mais vigiada do Brasil".

Legenda: Boninho usou as redes sociais para confirmar data da prova do Anjo Foto: reprodução/Instagram

O último participante a ganhar o prêmio foi Viih Tube, que recebeu como presente um recado dos familiares, além do típico almoço do anjo. No domingo (21), a youtuber resolveu imunizar Thaís durante a formação de paredão.

Juliette na mira

Após a prova do Líder, realizada na noite de quinta (25), a vitória de Arthur levantou as hipóteses de que Juliette deve ser a indicada à berlinda esta semana. O instrutor de crossfit deixou clara a vontade de indicar a maquiadora sem chance de Bate e Volta.

No entanto, os brothers ainda não sabem como será a dinâmica da semana. Além da prova do Anjo, outras novidades devem movimentar a votação de domingo (28).

Entenda a dinâmica da semana no BBB 21:

No sábado (27):

O Big Fone tocará ao vivo no BBB 21. O brother ou a sister que atender deverá colocar a pulseira branca em um dos outros participantes.

Domingo (28):

O Paredão triplo será formado com votação aberta na casa. Ao todo, quatro competidores serão indicados à berlinda.

Como funcionará?