Dennis é atração musical do BBB 21 nesta sexta-feira (26)

O "sextou" no BBB 21 terá a presença do DJ carioca Dennis. Os fãs do produtor musical podem esperar uma seleção de grandes sucessos que estão no Top 50 do Spotify e que marcaram época, além de danças no Tik-Tok. “Batom de Cereja”, de Israel e Rodolffo, é um dos hits da setlist.

Como atração musical para a festa de hoje, Dennis preparou um repertório exclusivo. Ele, que se apresentou pela primeira vez na casa, em 2018, fala que será diferente porque acompanha diariamente o reality, por não estar na estrada, e sabe sobre tudo o que está rolando com os participantes.





O programa vai ar logo após “A Força do Querer”, na Rede Globo. E, depois da apresentação, tem mais: Dennis realiza um after no canal do YouTube, que vai do funk ao sertanejo.

Lançamentos para 10 dias

Dennis mostra que, mesmo com a pandemia, o entretenimento não pode parar. Pensando nas cidades que irão entrar com feriadões por 10 dias — como São Paulo e Rio de Janeiro — o carioca prepara o lançamento de uma música por dia.

“Vou soltar um remix por dia, durante os 10 dias de recesso, para ouvirem música em uma versão diferente e, assim, animar as famílias neste momento tão difícil”, diz carioca.