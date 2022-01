Prova da Imunidade será realizada nesta terça (18) no BBB 22 e apenas grupo 'Pipoca' irá concorrer

Uma prova de imunidade será a primeira disputa a ser enfrentada pelos brothers do BBB 22 nesta terça-feira (18), logo após a estreia do programa realizada na segunda (17). A informação foi confirmada pela Rede Globo em chamada do programa na televisão.

"Para estourar a pipoca de vez no parquinho, já tem prova de imunidade só para eles", informou o VT do reality show. A edição desta terça começa às 22h35, logo após a novela 'Um Lugar ao Sol'. Dessa forma, apenas os integrantes do grupo 'Pipoca' poderão concorrer.

Especulações

Ainda na noite de segunda, o apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt, explicou que três dos integrantes do grupo 'Camarote' testaram positivo para a Covid-19 e só entrarão na disputa na quinta (20). São eles: Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada.

Por conta disso, as especulações nas redes sociais sobre para quem irá a imunidade já começaram a circular. Como os três não entraram na data estabelecida, fãs do reality acreditam que eles devem ingressar na casa já imunizados.

Apesar disso, o programa não confirmou, até o momento, qual será a dinâmica da prova ou se os participantes de fora da casa terão alguma influência na mesma.