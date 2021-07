Previsão do signo de Libra para hoje, 27 de julho

Hoje a Lua em Peixes forma uma conjunção com Netuno, que é o planeta regente deste signo, às 17 horas. Um pouco mais tarde, a Lua também forma um sextil com Plutão em Capricórnio, favorecendo um posicionamento mais responsável.

As energias piscianas não devem ser aproveitadas apenas para sonhar mais e para dar ouvidos à criatividade e à intuição, mas também para direcionar essas inspirações para, de fato, gerar transformações em nossas vidas. Aproveite esse momento para pensar no que realmente te inspira na vida e se entregar a isso, buscando ter mais assertividade para perseguir seus anseios. Desde a última sexta-feira (23), quando aconteceu a Lua cheia em Aquário, algumas situações estão se evidenciando e demandando maior atenção.

Tente não ficar racionalizando demais os pensamentos que estão surgindo, porque tentar prever todos os cenários possíveis apenas faz com que você que perdido em meio a dúvidas e não tome atitudes assertivas, em relação ao que você deseja conquistar.

Amor

Saiba que existe uma razão para tudo aquilo que você sonha. Essas vontades que parecem não ser controláveis merecem sua atenção, para que você seja mais fiel a si mesmo e proporcione a sua melhor versão para as pessoas que encontra em sua vida.

Carreira

A presença da Lua em Peixes faz com que você, libriano(a), se sinta mais emotivo(a) e tenha dificuldade em manter a imparcialidade. Por isso tenha cuidado com discussões, principalmente no ambiente de trabalho, porque você pode acabar levando as coisas para o lado pessoal. Não tire conclusões precipitadas.

Dinheiro

Lembre-se de não deixar a ganância falar mais alto, porque investimentos arriscados baseados na promessa de um retorno financeiro alto podem não valer a pena.

