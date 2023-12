Previsão do signo de Escorpião para hoje, 3 de dezembro

Foi uma semana nostálgica. Você teve a oportunidade de refletir sobre os assuntos inacabados do passado e sobre as verdades que você absorveu a seu próprio respeito. Essas histórias acabaram te impedindo de viver sua vida como gostaria. Mas chegou a hora de colocar um ponto final nisso tudo e reescrever a sua história, sem precisar negar a si mesmo(a). A Lua está em Leão e você é o protagonista. Chega de rejeição, segundo plano e lembranças difíceis. Vênus e Plutão estão numa conversa nada agradável e alguns medos podem vir à tona e algumas feridas podem ser cutucadas.

Evite situações que possam pôr em risco a sua tranquilidade emocional e financeira. Evite consumir desnecessariamente.

ESCORPIÃO

O final de semana pode trazer alguns desafios emocionais e reflexões profundas devido à quadratura entre Vênus e Plutão. É possível que você se depare com questões internas relacionadas à autoestima ou ao seu lugar no mundo. Pode ser um momento de introspecção, onde você avalia as áreas da sua vida que precisam de mudança ou transformação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.