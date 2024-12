Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de dezembro

Amanhecemos com a Lua em Aquário formando aspectos fluidos com o Sol e Mercúrio, trazendo uma energia de clareza mental e harmonia. Além disso, a interação com Júpiter e Quíron intensifica a compreensão e nos oferece respostas importantes. A manhã é propícia para enxergar o que antes estava confuso e para colocar os pingos nos "is". As informações estão aí, é só conectar os pontos. Aproveite esse momento para ajustar o que precisa de mudança.



À noite, Marte inicia sua retrogradação no signo de Leão, marcando o início de um período para revisar a forma como você expressa sua força e lida com seus desejos. Essa energia pede cautela, especialmente em situações que envolvam conversas e possíveis conflitos. Evite discutir ou agir por impulso; o orgulho ferido não deve ser seu guia. Use essa fase para refletir sobre como você quer conduzir sua vontade e poder pessoal de maneira mais consciente e alinhada com o seu coração.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua em Aquário destaca finanças e recursos pessoais. A manhã é ótima para organizar seu orçamento ou planejar novos ganhos. À noite, Marte retrógrado em Leão alerta para não agir impulsivamente em decisões financeiras compartilhadas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.