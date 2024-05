Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de maio

O céu está alargando os horizontes. A Lua chegou no signo de Aquário, descarregue a sua sobrecarga emocional e tensão. Hoje as suas impressões sensoriais são rápidas, e sua mente e suas emoções reagem juntas; assim, você dispõe de clareza para enxergar lá na frente. Aproveite a sua imaginação fértil. Mercúrio conversa com Saturno e juntos vão avaliar o que vale a pena, o que é importante e o que não está te fazendo bem. A terça-feira está bonita para movimentar as energias. Nada de ficar parado hoje.

Signo de Capricórnio hoje

Mercúrio e Saturno trazem uma energia de responsabilidade em suas ideias criativas e projetos de comunicação. Você poderá encontrar facilidade e objetividade ao escrever um artigo, apresentar um projeto ou planejar uma campanha de marketing.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.