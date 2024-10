Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de outubro

Estamos sob a Lua Crescente, que nos impulsiona a seguir adiante, mas não sem antes enfrentar desafios. A Lua em Peixes sugere que é preciso amadurecer emocionalmente para realizar ou alcançar o que tanto almejamos. O início da semana traz dois aspectos astrológicos importantes: o trígono entre Sol e Júpiter e a quadratura entre Sol e Marte. De um lado, você se sente capaz de enxergar novas possibilidades, percebendo caminhos promissores à sua frente. No entanto, a quadratura com Marte pede cautela. Nem tudo precisa ser feito com pressa — Júpiter está retrógrado, lembrando que o crescimento e a expansão vêm com paciência e reflexão.



Ao longo do dia, a tensão pode aumentar, especialmente no campo dos relacionamentos, pois no início da noite, a oposição entre Vênus e Urano pode trazer imprevistos ou mudanças inesperadas nas suas relações e nas suas finanças. Flexibilidade e uma mente aberta são suas melhores aliadas para lidar com o que pode surgir.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua em Peixes ativa seus relacionamentos e sua comunicação. O trígono Sol-Júpiter te impulsiona a ver novas oportunidades no trabalho, mas a quadratura Sol-Marte sugere que é necessário ter cuidado com decisões impulsivas. Prepare-se para surpresas nas relações ao fim do dia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.