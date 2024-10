CAPTEI: Celebrando a Maioridade: Ingrid Possidônio comemora seus 18 Anos

No último sábado, dia 5, o Lô Restaurante foi o cenário de uma celebração especial: o aniversário de 18 anos de Ingrid Possidônio. Um marco na vida de qualquer jovem, a maioridade de Ingrid foi celebrada em grande estilo com o apoio e carinho de sua família e amigos.

Legenda: Ribamar Lima, Cláudia, Ingrd e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

A festa foi do jeito que a aniversariante imaginou: descontraída e com a presença do DJ Madson, que garantiu que ninguém ficasse parado.

Legenda: DJ Madson Foto: LC Moreira

A decoração, assinada pela Fest Ivitta Eventos, transformou o Lô Restaurante em um ambiente que refletia a personalidade vibrante de Ingrid. Cada cantinho do espaço parecia falar da jovem aniversariante.

Legenda: Doces Ana Paula Rocha e Decoração Fest Ivitta Eventos Foto: LC Moreira

Não menos importante, os doces da Feito Com Amor, por Ana Paula Rocha, adicionaram um toque de doçura à celebração. Os bem vividos de Célia Bezerra também foram um destaque, representando a transição e as novas etapas que Ingrid está prestes a embarcar.

Legenda: Ingrid Possidônio com o bolo da Feito Com Amor Foto: LC Moreira

A celebração dos 18 anos de Ingrid Possidônio foi, sem dúvida, um evento lindo e inesquecível.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

