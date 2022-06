Previsão do signo de Câncer para hoje, 27 de junho

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua passa o dia transitando por Gêmeos, e forma vários aspectos desafiadores durante o dia. Apesar disso, esse posicionamento evidencia a capacidade intelectual, despertando mais ânimo e determinação para correr atrás de nossos objetivos. Ainda assim, pode ser difícil enxergar qual o caminho mais assertivo que devemos tomar para alcançar metas. Em vez de se sentir frustrado e tentar forçar-se a tomar decisões importantes nesse momento, você deve parar para repensar suas prioridades. Analise o que tem tomado mais tempo em sua vida e o que merece mais dedicação, para que dê mais frutos. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes. Com a Lua em Gêmeos, nos sentimos mais ansiosos e podemos acabar agindo por impulso. Por isso, precisamos tentar desenvolver mais flexibilidade para aprender a lidar com as divergências sem criar grandes problemas.Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está em Gêmeos e forma um trígono com Saturno em Aquário hoje. Esse aspecto pode te ajudar a clarear a mente e acessar a sua racionalidade. Hoje é um bom dia para organizar os principais ambientes que você passa o seu tempo, como o seu quarto e o seu escritório.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.