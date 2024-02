Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de fevereiro

A partir de hoje, você vai sentir uma força maior e um desejo latente por independência. A chegada de Marte no signo de Aquário, vai te ensinar que todas as obrigações que você você assumiu, você também pode largá-las. Não entregue mais a sua própria natureza a nada, nem a ninguém. Até o dia 22/03, você vai aprender que não precisa ser aceito e que não precisa renunciar seus desejos ou opiniões,

Signo de Câncer hoje

Muito cuidado com as decisões que você precisa tomar, canceriano(a). Você pode precisar tomar decisões importantes ou ter que lidar com situações que você nem imaginava que ia passar. Em algum momento você vai ter que provar sua opinião. Se tiver que revisar um contrato ou fazer algum tipo de negociação nos próximos 30 dias, tome cuidado, leia e releia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.