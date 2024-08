Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de agosto

O céu está dando uma chacoalhada. Tente assimilar bem as informações e evite falar sem pensar. A Lua chegou no signo de Sagitário e logo depois vai bater um papo nada agradável com Mercúrio - que está retrógrado em Virgem. Estamos sob um céu tenso e é melhor evitar conflitos. Cuide de cada palavra antes de falar. O que você diz tem poder, então escolha suas palavras com sabedoria para garantir que elas reflitam suas verdadeiras intenções e tragam harmonia às suas interações.

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia para se esforçar menos e ir com calma. Evite desgastes desnecessários e modere a comunicação. Permita-se um ritmo mais leve, respeitando seu tempo e energia. Evite mal-entendidos hoje, escolha suas palavras com cuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.