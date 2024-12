Previsão do signo de Câncer para hoje, 10 de dezembro

A Lua Crescente segue corajosa no signo de Áries, carregando a energia de Marte e convocando nossa coragem para agir e transformar. Marte retrógrado em Leão é acionado e nos leva a refletir sobre nossa autoconfiança, brilho pessoal e a força de vontade, enquanto Vênus bate um papo harmonioso com os Nodos Lunares e harmoniza os caminhos e favorece conexões significativas.



Hoje, apesar de estarmos em uma semana marcada por crises e desafios, há espaço para compreensão e otimismo. Divergências de opiniões podem surgir, mas a energia do céu nos convida a lidar com essas diferenças com maturidade e abertura. É um dia de oportunidades para quem decide seguir em frente com confiança e determinação.

Signo de Câncer hoje

Marte energiza seus projetos, e a harmonia de Vênus favorece o diálogo. Resolva pendências de maneira prática e confie em sua intuição para mediar conflitos emocionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.