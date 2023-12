Previsão do signo de Áries para hoje, 9 de dezembro

A Lua mingua no signo de Escorpião e nesse sábado você vai sentir que é o momento de se livrar de algumas coisas. Podem ser ações, mas também pensamentos, situações, pessoas e objetos. Você precisa desentulhar diferentes partes da sua vida e se livrar dessa bagagem emocional. Limpe seu jardim, sua casa, suas gavetas e associe essas limpezas a suas emoções. A Lua em escorpião nunca é suave, mas não tenha receio de se entregar e derrubar esses muros, pois o que dói e incomoda pede cura. E em algum momento do dia, sente, respire, feche os olhos e reflita: O que preciso fazer para me sentir preparado(a) para um novo começo? Qual o próximo passo? Avalie seu progresso. Pense sobre como trabalhou. O que você conquistou até agora e como pode aproveitar os frutos do seu trabalho? Agora é hora de fazer uma avaliação.

A Lua vai conversar com Saturno, Vênus, Júpiter e Mercúrio. E você vai ter muita disposição para o trabalho e para os encontros. Mas muito cuidado com os excessos de comida ou compras, pode ser que você tente preencher alguns vazios comendo demais ou consumindo em excesso. E vale lembrar que o encontro perfeito entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro comentado no horóscopo de ontem, se estende até o meio da próxima semana. Sonhe, planeje, escreva, desenhe e mapeie tudo que você quer ver crescer em 2024.

Signo de Áries hoje

Faça uma pausa e considere se precisa realmente investir mais tempo e esforços em suas tarefas. Dê um passo atrás, reflita, crie uma nova estratégia ou siga numa direção totalmente diferente. Será que você quer permanecer no mesmo caminho por medo de ter que encontrar um novo? Explore suas emoções, confie na sua intuição e abrace novas oportunidades. Mas seja prudente com suas escolhas, especialmente no final da

semana.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.