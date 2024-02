Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de fevereiro

A partir de hoje, você vai sentir uma força maior e um desejo latente por independência. A chegada de Marte no signo de Aquário, vai te ensinar que todas as obrigações que você você assumiu, você também pode largá-las. Não entregue mais a sua própria natureza a nada, nem a ninguém. Até o dia 22/03, você vai aprender que não precisa ser aceito e que não precisa renunciar seus desejos ou opiniões,

Signo de Áries hoje

Com Marte chegando em Aquário, sua ousadia se volta para as conexões sociais. O planeta guerreiro, seu regente, vai ativar sua participação com amigos, grupos e organizações. Muito cuidado para não impor o seu jeito de ser e pensar no grupo. Pode ser que a sua autonomia seja ameaçada, mas nada de saltar fora, leve o grupo a ação. Você vai vencer todos os obstáculos e sair muito mais confiante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.