Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de junho

A Lua segue em Capricórnio. Faça um esforço consciente para se compreender melhor. Observe e analise suas últimas experiências. Seu único esforço é estar atento. A Lua vai conversar com Saturno e Urano. Sinto que a conversa será tranquila. Você agora está entendo o porque de muitas coisas. Se pergunte: Por que isso me irrita? Por que isso me deixa inseguro? Por que isso dói? Por que isso me afeta do jeito que me afeta? E hoje você pode obter as respostas que precisa. E se a colheita não está boa, no próximo ciclo você pode fazer diferente.

Signo de Aquário hoje

O que você pode fazer para se sentir melhor com seu corpo e com suas emoções? Tudo que você precisa nesse momento é resgatar sua vitalidade e energia física. Se envolva com mais alegria nas suas atividades diárias. O segredo buscar o equilíbrio.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.