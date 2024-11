Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de novembro

Estamos iniciando um mês de transformações significativas, com mudanças que prometem alterar profundamente nossas rotinas e estruturas. E hoje, Mercúrio ingressa em Sagitário, promovendo uma comunicação mais direta e expansiva. No entanto, é essencial ter cautela, pois essa franqueza pode ser interpretada como agressividade, especialmente em momentos de tensão.



O final de semana reserva algumas tensões, particularmente no domingo. As pessoas podem se mostrar mais sensíveis e reativas, aumentando o potencial para desentendimentos. É fundamental expressar seus sentimentos, mas preste atenção na forma como se comunica para evitar conflitos desnecessários. Aproveite este período para transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Mantenha-se atento aos sinais ao seu redor e busque conduzir as situações da maneira mais harmoniosa possível.

Signo de Aquário hoje

Atente-se às conexões e ao modo como compartilha suas ideias. Suas palavras podem causar impacto, então faça delas uma força positiva. Mercúrio em Sagitário amplia sua visão sobre as relações e troca de ideias. Suas palavras têm impacto, então opte por inspirar ao invés de confrontar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.