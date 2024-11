CAPTEI: Detalhes Exclusivos do Casamento de Tais Lopes e André Xerez

Na tarde da última quinta-feira, 31 de outubro, a jornalista Tais Lopes e o advogado André Xerez oficializaram sua união em um casamento íntimo e exclusivo para a família. O local escolhido para a cerimônia foi o restaurante Jardim do Achymist, que estava decorado pela equipe da Sorrisos de Maria.

Legenda: Decoração da Sorrisos de Maria Foto: Michael Brito

O evento, organizado por Nazaré Santos, da Allegra Eventos, foi marcado por muita alegria e romantismo, com os escritos e ritos conduzidos por Lara Rovere. Após a troca das juras de amor, a festa contou com animação de Juliana Barreto e banda e Phelipe Carvalho com a Paduo.

A noiva escolheu um modelo em crochet da estilista Jack, crocheteira que faz parte da Rede Graviola. A Rede Graviola é uma iniciativa que apoia mulheres artesãs da comunidade, trazendo à tona o talento e a criatividade dessas artesãs.

Legenda: Tais Lopes Foto: Michael Brito

O bolo e os doces foram fornecidos pela confeitaria “O Doce Mundo de Lola”.

Legenda: Bolo da 'O Doce Mundo de Lola' Foto: Michael Brito

O casamento de Tais Lopes e André Xerez foi um momento único e especial, repleto de amor e alegria. A coluna SiSi deseja que essa união seja marcada por muita felicidade e cumplicidade ao longo de suas vidas juntos. Parabéns ao casal!

Legenda: Tais Lopes, Marguerita e André Xerez Foto: Michael Brito

Aguardem as cenas dos próximos capítulos, hein?

Vem ver as fotos captadas por Michael Brito da parte I dessa linda história de amor:

Legenda: Tais Lopes Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Tais Lopes Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: André Xerez e Tais Lopes Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Lara Rovere Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Tais Lopes e André Xerez Foto: Michael Brito