Paulo Gustavo tem quadro de saúde irreversível, aponta boletim médico

O quadro de saúde de Paulo Gustavo, internado com complicações da Covid-19, é considerado irreversível, segundo boletim médico desta terça-feira (4). O ator foi diagnosticado com uma embolia pulmonar nos últimos dias e, desde então, "o estado de saúde vem deteriorando".

Apesar da gravidade, o humorista segue em tratamento intensivo com "sinais vitais presentes".

Leia mais Zoeira Tatá Werneck diz que Paulo Gustavo segue em situação grave, mas está vivo

O artista apresentou embolia gasosa disseminada, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais, entre o domingo (2) e a segunda-feira (3), apresentando nova piora.

"A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível", diz texto divulgado pela assessoria do ator.

Veja a nota na íntegra:

Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva.

A equipe médica acaba de emitir novo boletim divulgado pela assessoria de imprensa do ator:

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes.”

A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível.

O que é embolia

A médica angiologista Juliana Alfaia explica que a embolia gasosa disseminada acontece pelo deslocamento de uma molécula de gás, geralmente pela formação de trajetos anômalos, denominados de fístulas.

"No caso do Paulo Gustavo, ele teve uma fístula broncovenosa, que vem dos brônquios e bronquíolos, que são as unidades funcionais do pulmão. É onde o sangue chega sem muito oxigênio e carregado de gás carbônico e ele consegue fazer as trocas gasosas. As moléculas das células sanguíneas vermelhas se ligam ao oxigênio que a gente inspira e expiramos o gás carbônico, que é o que o organismo não precisa", detalha.

Segundo a especialista, esse processo de troca gasosa no corpo é mais difícil em pacientes com Covid-19, uma vez que as unidades funcionais do pulmão tendem a se prejudicar pela existência de micro-trombos.

"É sabido que a Covid é uma doença vascular, então ela é uma doença altamente inflamatória. Nós sabemos já a fisiopatologia da doença e que ela desencadeia essa tempestade hiperinflamatória no corpo da pessoa com o vírus. Então, em um paciente com Covid acontecer uma situação de embolia gasosa significa a obstrução de outros órgãos importantes", afirma Juliana Alfaia.

A médica esclarece, ainda, que a troca gasosa de forma adequada em pacientes com Covid-19 muitas vezes não é possível mesmo entre aqueles que estão recebendo oxigênio no cateter nasal, na máscara, ou na ventilação não invasiva.

"Mesmo a intubação a contento no tempo correto acaba, em muitas vezes, não sendo suficiente, já que com o excesso de inflamação que a doença causa se acarreta uma fibrose pulmonar a longo prazo na capinha do pulmão", diz.

Tatá Werneck

Legenda: Tatá Werneck e Paulo Gustavo são amigos de longa data Foto: reprodução/Instagram

Nesta terça, após rumores da morte Paulo Gustavo, a atriz e amiga dele, Tatá Werneck, usou as redes sociais para fazer um apelo por orações direcionadas a ele.

"A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz", escreveu a artista em publicação no Twitter.

Ator teve melhora

Pouco antes das informações sobre a piora na saúde, entre domingo e segunda-feira, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal tem dois filhos, os pequenos Romeu e Gael.

Desde o anúncio da internação do ator, Bretas utiliza as redes sociais para pedir orações de fãs e seguidores, além de utilizar os perfis que possui como canais de atualização sobre o tratamento do artista.