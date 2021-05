Tatá Werneck diz que Paulo Gustavo segue em situação grave, mas está vivo

Após rumores da morte Paulo Gustavo, a atriz Tatá Werneck usou as redes sociais para confirmar que o ator está vivo, e fez apelo pelas orações direcionadas a ele.

"A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz", escreveu a artista em publicação no Twitter.

Legenda: Atriz rebateu publicações de portais na tarde desta terça-feira (4) Foto: reprodução/Twitter

As atualizações sobre a saúde de Paulo Gustavo, que deu entrada no hospital com Covid-19 no último dia 13 de março, voltaram a circular na segunda (3), logo após constatação dos médicos de uma embolia gasosa disseminada, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais.

Em seguida, logo após rebater as informações sobre falecimento, Tatá continuou a comentar sobre o acompanhamento do humorista na unidade hospitalar. Até o momento, a família de Paulo não se pronunciou.

"A situação dele é grave. Mas mesmo assim é muito cruel darem uma notícia. Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade", escreveu Werneck.

Foto: reprodução/Twitter

Mais de 127 mil pessoas curtiram a primeira publicação feita pela atriz, enquanto ela também respondeu alguns comentários pedindo por mais preces positivas e ressaltando que Paulo Gustavo não possui nenhum tipo de comorbidade.

Nova piora

Na segunda (2), Paulo Gustavo apresentou nova piora no estado de saúde em meio ao tratamento de complicações causadas pela Covid-19. Conforme anúncio oficial, ele teria mostrado evolução positiva no domingo (2), seguida de uma nova complicação.

Segundo os médicos, os novos problemas foram constatados na visualização de uma fístula broncovenosa, configurada por uma abertura entre os pulmões e as veias. A situação clínica atual foi definida como instável e de "altíssima gravidade".