ONU reúne Fiuk, Larissa Manoela, Melim e outros nomes em lives contra a Covid-19

A Organização das Nações Unidas (ONU) promove nos dias 15 e 16 de julho, às 20h, o festival de música online "Cada Um de Nós". Ao todo, 13 cantores participam da transmissão. As lives fazem parte do projeto "Verificado", iniciativa global da ONU para combater a desinformação na pandemia da Covid-19.



O festival tem apoio do TikTok na transmissão e divulgação. Giovanna Rispoli, Bruno De Luca e Fiuk apresentam live na quinta-feira e Thelminha e André Vasco na sexta-feira.

Com a preocupação de evitar aglomerações nos bastidores, as apresentações dos cantores foram gravadas previamente e serão exibidas durante a transmissão ao vivo nos canais da ONU.

Transmissão no YouTube:

O festival terá interação com o público e depoimentos dos cantores, artistas e celebridades, como Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Denilson, Rubinho Barrichello, Caio Ribeiro, Maurren Maggi e Lucão, entre outros.

No line up estão nomes de peso da cena musical brasileira que se engajaram na causa e entenderam que ações individuais somadas à união de todos por um propósito fazem a diferença: Carlinhos Brown, Vitor Kley, Larissa Manoela, Fiuk, Luiza Possi, Melim, Negra Li, João Guilherme, Kell Smith, GragQueen, Mariana Rios, Afonso Nigro e Paulo Miklos.

A diretora do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), Kimberly Mann, lembra que a solidariedade é fundamental para que o mundo supere os desafios da pandemia. “Precisamos cuidar uns dos outros e cada um de nós precisa fazer a sua parte para diminuirmos a transmissão do vírus e vencer a COVID-19. É possível. A mensagem do festival é de esperança e união”, ressaltou.