O que vai acontecer no último capítulo de 'Terra e Paixão'? Veja possível desfecho de personagens

O último capítulo da novela 'Terra e Paixão', que irá ao ar nesta sexta-feira (19), na TV Globo, desvendará o mistério que paira sobre a morte de Agatha (Eliane Giardini). Afinal, quem matou a ex-presidiária?

O assassinato da personagem foi tão complexo que teve direito a três "causas" diferentes. A atriz, Giardini, disse ter gravado pelo menos nove finais distintos, que podem ser escolhidos de acordo com o que a emissora optar para o desfecho da história.

O Notícias da TV divulgou que um desses possíveis finais coloca a Agatha como a responsável pela própria morte. Isso porque a ex-presidiária teria preparado um chá envenenado para Angelina (Inez Viana) e, quando serviu, se confundiu e tomou o líquido da xícara errada. Tonta, ela teria encontrado Irene (Glória Pires) e Antônio (Tony Ramos), que teriam sido responsáveis por atirar nela e empurrá-la da escada, respectivamente.

Quais serão os outros possíveis finais?

Antônio

O desfecho da história de Antônio também é uma incógnita. Tony Ramos disse ter rodado quatro finais. No entanto, o Notícias da TV aposta que o cenário mais provável é o que mostra o vilão sendo assassinado por Ramiro (Amaury Lorenzo) após tentar matar Aline (Bárbara Reis).

Kelvin e Ramiro

Se o final de Antônio for ser morto por Ramiro, o ex-funcionário não terá como se livrar da cadeia e será preso por Marino (Leandro Lima). Kelvin (Diego Martins) tentará argumentar que o amado salvou a vida de Aline, mas isso não será suficiente para deixá-lo solto. No entanto, uma passagem de tempo nas últimas cenas do folhetim irá mostrar Ramiro saindo da prisão após pagar por seus crimes. Até que, enfim, o casal "Kelmiro" será livre para oficializar a união.

Irene

Irene conseguirá escapar das punições. A vilã terminará a novela foragida, em outra cidade, pronta para dar o golpe em outro homem, que será interpretado por Rodrigo Lombardi.

Aline e Caio

Passadas todas as provações, o casal de protagonistas terá paz no relacionamento e aparecerá com os filhos gêmeos e com João (Matheus Assis).