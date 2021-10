'O Clone': veja resumo da novela desta quarta-feira (20)

No capítulo desta quarta-feira (20) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, Lucas se desespera ao saber da morte do irmão.

Resumo O Clone de hoje, quarta (20)

Ao saber da morte do irmão, Lucas se desespera. Leônidas insiste com Albieri que Lucas precisa fazer exame de pele para verificar as manchas. Todos estranham ao saber que o geneticista vai se casar. Ali se surpreende ao ver Said de volta com a sua herança: quinze mulheres do harém e uma tecelagem falida. Nazira desmaia ao saber que não ficou rica.



Ali começa a encontrar soluções para os problemas de Said. Latiffa se emociona ao entrar em sua casa. Yvete acha que Leônidas ainda está ligado nela. Jade marca encontro com Lucas. Leônidas nem escuta os argumentos do filho, quando Lucas avisa que vai trazer a namorada para morar na casa.



Jade escreve uma carta para Ali avisando que não volta para o Marrocos. Latiffa fica pasma ao vê-la partir, mais ainda quando ela avisa que o seu amor é Lucas. Maysa entra no quarto de Diogo e se espanta ao dar de cara com Lucas.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (20), ela será exibida às 16h45, logo após a Sessão da Tarde.

Qual o ano de estreia de 'O Clone'?

'O Clone' foi lançada originalmente no dia 1 de outubro de 2001, sendo finalizada no dia 14 de junho de 2002. Ao todo, o folhetim exibiu 221 capítulos na Rede Globo.