Novo álbum de Jennifer Lopez terá música para Ben Affleck

Depois de oito anos sem novos trabalhos musicais, Jennifer Lopez foi às redes sociais anunciar seu próximo álbum, intitulado 'This is Me... Now'. O disco tem 13 faixas e, entre elas, uma em homenagem ao esposo da cantora, o ator Ben Affleck, de quem ela foi noiva na época da primeira versão do álbum, 20 anos atrás.

O lançamento está previsto para 2023 e faz referência ao álbum 'This is Me... Then', que ganhou as paradas musicais nos anos 2000 com hits como 'Jenny From The Block' e 'I'm Glad'.

Na primeira versão, também havia uma homenagem a Ben Affleck, a canção 'Dear Ben', que, agora, ganha uma continuação: 'Dear Ben pt. II'.

Na postagem, a cantora elencou a sequência das músicas do novo trabalho. Confira os títulos:

This is Me... Now To Be Yours Mad in Love Can't Get Enough Rebound not. going. anywhere. Dear Ben pt. II Hummingbird Hearts and Flowers Broken Like Me This Time Around Midnight Trip to Vegas Greatest Love Story Never Told

JLo e Ben Affleck

Jennifer e Ben retomaram o relacionamento e se casaram pela segunda vez após 17 anos separados. Antes, o ator namorava a atriz Ana de Armas e a cantora era noiva de Alex Rodriguez.