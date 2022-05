Nova animação da Pixar, 'Elemental' estreia em junho de 2023

O estúdio de animação Pixar, que integra a rede da Disney, anunciou a estreia de nova animação, "Elemental", nesta segunda-feira (16), nas redes sociais. A produção chega aos cinemas no dia 15 de junho de 2023, contando com produção de Denise Ream, responsável por "Up: Altas Aventuras" (2009).

O filme terá direção de Peter Sohn, que também cumpriu a função em "O Bom Dinossauro" (2015). No perfil do Twitter, a Disney Studios descreveu que a história conta com os quatro elementos: terra, fogo, água e ar.

Disney Studios BR "Na cidade onde fogo, água, terra e ar vivem em comunidade, uma jovem chama e um rapaz que só seguem o fluxo vão descobrir algo elementar: quão parecidos realmente são".

“Nossa história é baseada nos elementos clássicos: fogo, água, terra e ar,” destalhou Sohn. “Alguns destes elementos se misturam entre si, outros não. E se estes elementos estivessem vivos?”.

Inspiração na infância

Conforme a revista Rolling Stone, o longa tem inspiração na infância de Sohn em Nova York. “Meus pais emigraram da Coreia no início da década de 1970 e abriram uma mercearia movimentada no Bronx,” disse o diretor.

“Estávamos entre as muitas famílias que se arriscaram em uma nova terra com esperanças e sonhos. Todos nós misturados em um grande pote de culturas, línguas e lindos bairros pequenos. Foi isto que me levou a 'Elemental'", compartilha.

