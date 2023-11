Noiva cai ao dizer 'sim' em cachoeira cearense, e vídeo viraliza; conheça o casal

Um vídeo que mostra a renovação de um pedido de casamento em um passeio turístico pela Cachoeira do Frade, ponto turístico da cidade de Ubajara, região serrana do Ceará, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (28). A noiva, Eryca Leite, de 24 anos, acabou escorregando bem no momento da surpresa e, após ter dito "sim", levou um tombo em uma pedra lisa do local.

Eryca e o noivo, Fabrício Teixeira, já haviam dito "sim" um ao outro em novembro de 2022, na Praia de Carneiros, em Pernambuco. Durante a viagem a Ubajara, eles ouviram do guia turístico que eram comuns os pedidos de casamento na cachoeira. "Como sou muito brincalhão e amo tanto essa mulher, eu disse: 'pois vamos renovar é agora'", explicou o engenheiro de produção de 27 anos.

O vídeo, gravado e postado pelo guia Alex Lima, ultrapassa as 30 mil visualizações apenas no Instagram. "Caiu literalmente no papo dele", brincou uma seguidora. "Isso foi um grande aviso! A partir de agora só ladeira abaixo! Brincadeira! Felicidades ao casal Mas será que não foi um aviso?", levantou outro.

Veja vídeo

O casal

Eryka é estudante de Odontologia e natural de Teresina (PI). Já Fabrício nasceu em Codó (MA), mas hoje, formado, atua na cidade da amada. O casal está junto há oito anos. Antes de namorarem, eles eram amigos e moravam de frente um para o outro. "Ela me pegou", disse Fabricio.

Sobre a repercussão do vídeo, eles contam que não esperavam. "Nem imaginava. Mas fiquei feliz de ter levado sorrisos para as pessoas", destacou a noiva.

Fabricio frisa que alguns comentários foram negativos, pelo falo de ele não ter ajudado a noiva no momento da queda. "Logo percebi que ela não tinha se machucado. Tanto que caiu rindo", explicou.

Os apaixonados agora se organizam para conseguir subir ao altar. "Se tudo der certo, em setembro de 2024, estaremos de frente para um padre", planeja Fabricio.