Neymar publica homenagem para Bruna Biancardi no dia do aniversário dela

O jogador de futebol Neymar fez um post homenageando Bruna Biancardi, nesta segunda-feira (15), data em que ela comemora 30 anos. No texto, o atleta a chama de linda, e reforça os boatos de que os dois voltaram a se relacionar amorosamente.

“Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos! Você é incrível. Parabéns, linda”, escreveu ele. Bruna respondeu à homenagem: “Fofinho! Vou até te seguir de volta”, disse ela.

No início do mês, Neymar pediu por meio de um vídeo publicado nos Stories para que a influenciada voltasse a segui-lo no Instagram, o que foi atendido hoje.

Nos comentários de Neymar, Bruna foi muito elogiada e recebeu mensagens de parabéns. “É sobre aquilo que só vocês sabem… viva o amor”, escreveu a atriz Cyntia Senek. “Parabéns, Bru, tudo de mais lindo para você”, publicou um seguidor.

Apesar dos elogios, Neymar deixou os comentários na publicação limitados.

Bruna e Neymar terminaram namoro em novembro, logo após o nascimento de Mavie, filha do casal, após uma série de traições do jogador terem se tornado públicas. Os boatos sobre uma possível volta surgiram há semanas, quando eles apareceram usando uma pulseira de grife iguais.