Netflix anuncia fim do plano básico no Brasil; entenda como fica sua assinatura

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (18) que não irá mais ofertar o plano básico de assinatura no Brasil a partir da próxima semana. A plataforma contava com 4 planos, sendo o básico o segundo mais barato, custando R$ 25,90 por mês.

Quem já possui a assinatura do plano Básico não será afetado. A Netflix afirmou que a opção será excluída apenas para novos assinantes. Ou seja, usuários que atualmente possuem a assinatura do plano Básico continuarão acessando normalmente.

Os planos Padrão com anúncios (R$ 18,90), Padrão (R$ 39,90) e Premium (R$ 55,90) continuarão sendo ofertados normalmente. Segundo o streaming, a exclusão do plano Básico se deu por conta da adesão ao plano Padrão com anúncios.

“No terceiro trimestre de 2023, o número de membros [que assinam o plano com anúncios] aumentou quase 70% em relação ao trimestre anterior e agora representa cerca de 30% de todas as novas inscrições em 12 países que usam esse modelo”, declarou a Netflix em comunicado aos acionistas.

A medida já havia sido aplicada nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Canadá, segundo a empresa, e a partir da próxima semana será em implantada em 6 países, incluindo o Brasil. “Essa mudança impulsionou a adoção de nossos modelos com anúncios e planos Padrão e faremos a mesma mudança na Alemanha, Espanha, Japão, México, Austrália e Brasil na próxima semana”, dizia o comunicado.