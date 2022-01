Natália chora no BBB 22 em discussão com Pedro Scooby que pede desculpas por voto

A madrugada foi de tensão o Big Brother Brasil (BBB) 22 após a formação do segundo paredão do reality. Natália e Pedro Scooby tiveram uma discussão sobre votos.

O surfista votou aberto no segundo paredão e indicou a sister no segundo embate do reality.

Legenda: Natália chorou ao falar sobre ida ao paredão pela segundo vez Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby explicou ter que votar em alguém na casa, mesmo sem ter um motivo específico, e a sister não gosta do comentário: "Não venha me desejar 'boa sorte'", diz ela.

"Não tenho motivo para votar em ninguém e nem você", justifica o brother. E Natália insiste: "Então está tudo certo, tudo legal. Mas você falar que está me desejando boa sorte e me puxa para o Paredão...".

Pedro Scooby quer amizade

No quarto, Pedro Sccoby e Natália seguiram pela madrugada conversando. Arthur e Paulo André também entraram na conversa.

"Eu peço desculpa para você por ter te colocado nesse lugar. E peço que você dê uma chance na nossa amizade se você quiser", declarou o surfista.

"Eu te entendo, Pedro. Tá tudo bem", responde a emparedada. "Para mim, tá sendo muito decepcionante agora, ir com duas pessoas que...você pode até não gostar do Rodrigo, mas ele é...", completou a sister.

O carioca interrompeu a mineira e disse: "Não é que eu não goste dele, ele está cortando as relações pessoais dele para pensar só num game".

Natália seguiu falando de paredão com amigos: "Para mim, está doendo muito, principalmente ir com a Jessi e eu sinto o Rodrigo bem forte lá fora".