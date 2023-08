Nah Cardoso e Pe Lu anunciam término do relacionamento

A influenciadora digital Nah Cardoso anunciou o término com o cantor Pe Lu no começo da tarde desta quarta-feira (2). Os dois se conhecem há quinze anos e eram amigos antes de começar o namoro.

"Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos", escreveu.

Segundo Nah, a decisão é recente, mas ela esperou esta terça para fazer o comunicado. "Como ontem foi um momento importante da sua carreira, esperei pelo dia de hoje para estar aqui contando sobre isso para vocês", explicou. Na terça-feira (1º), Pe Lu compartilhou o anúncio da turnê de despedida da banda Restart.

Nah Cardoso Influenciadora "Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro".

Na publicação, diversos influenciadores deixaram recados de carinho. "Amo vocês", publicou Foquinha, João Guilherme e Mari Gonzalez.

Declaração de amor

No dia 12 de junho, ela comemorou que conhece Pe Lu há 15 anos. "Ou seja, metade da minha vida que você entrou na minha vida", escreveu em publicação nas redes sociais.

Na postagem, ela ainda declarou que ama dividir as vivências do mundo com ele. "É gostoso demais saber que já vivemos tanto e ainda temos uma vidona pela frente".