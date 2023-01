Murilo Huff desabafa sobre saudade de Marília Mendonça: 'vou sentir para o resto da vida'

O cantor Murilo Huff fez um desabafo no último sábado (28) sobre a saudade que sente de Marília Mendonça em uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram. Ele é pai de Leo, filho da sertaneja.

"Sente saudades da Marília?", perguntou um usuário na caixinha. Em um texto emocionado, Murilo disse que "com certeza!". "E vou sentir todos os dias para o resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim".

Murilo disse ainda que sente falta de dividir com Marília momentos importantes do desenvolvimento do filho dos dois. "Sinto falta de dividir com ela todos esses momentos incríveis que o nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...".

Veja a postagem

Foto: Reprodução/Instagram

Leo, de três anos, é fruto do relacionamento entre Marília e Murilo, que ficaram juntos durante quase cinco anos.

Marília Mendonça morreu em uma queda de um avião de pequeno porte em novembro de 2021, no interior de Minas Gerais.